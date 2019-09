Miss Social 2019 FiloDiretto Monreale, vota la tua preferita

MONREALE – Sfileranno venerdì 20 settembre in piazza Vittorio Emanuele e sabato 21 settembre in piazzetta Vaglica e corso Pietro Novelli per I Love Monreale, le 5o ragazze selezionata dalla Vanity Models Management di Francesco Pampa.

Miss Monreale 2018, Sofia Badalamenti, si prepara così a passare la corona alla nuova reginetta. Per le concorrenti in palio dieci fasce, tra queste verrà assegnata anche quella di “Miss Social FiloDiretto Monreale”. La vincitrice sarà la più votata, dai lettori, sulla pagina Facebook di Filodiretto.

Miss Monreale si porterà a casa il premio del valore di 1000 (mille) euro messo in palio per la vincitrice da Cipolla Gioielli, che premierà anche il secondo e terzo posto. Per Miss Social, invece, un premio messo a disposizione dai commercianti di Monreale. Ma quest’anno, per la prima volta, la kermesse I Love Monreale si tinge anche d’azzurro, infatti, verrà eletto per la finalissima di giorno 21 settembre Mister Monreale 2019.

Filo Diretto Monreale, media partner dell’evento, di concerto con l’organizzazione della manifestazione di bellezza, terrà parallelamente un contest tra i lettori, chiamati ad esprimersi sulla loro preferita. “Miss Social 2019 FiloDiretto Monreale” verrà scelta dai nostri lettori, solamente tra le 27 ragazze presentatesi al casting a Monreale. Qui sarà possibile visionare la foto gallery delle candidate. Basterà poi collegarsi alla pagina Facebook del quotidiano ed indicare il numero della candidata preferita. Le votazioni sono aperte dalle ore 15 del 19 settembre e si chiuderanno alle ore 15,00 di sabato 21 settembre.

Per votare, bisogna attenersi al seguente regolamento, pena l’invalidità del voto. Il risultato del sondaggio del pubblico verrà reso noto nel corso della manifestazione.

Regolamento:

Il voto sarà espresso unicamente per “Miss Social 2019 FiloDiretto Monreale”, indicando il numero di riferimento della ragazza preferita. Il voto dovrà essere espresso unicamente nel post di riferimento pubblicato sulla pagina Facebook FiloDiretto.

Qualsiasi considerazione/aggettivo/complimento comporterà l’annullamento del voto.

Sarà possibile esprimere un solo voto.

Sarà possibile esprimere il voto entro le ore 15,00 di sabato 21 settembre 2019.