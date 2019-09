In piazza Guglielmo lo spettacolo di ballo della scuola World Latin

MONREALE – Stasera spettacolo in piazza Guglielmo, dalle 21 in poi gli allievi della scuola di ballo ASD World Latin dei maestri gemelli Mirko e Sharon Cardì, con la collaborazione del maestro di danza classica e moderna Fanara, si esibiranno a Monreale.

L’evento si inserisce nel calendario dell’Estate Monrealese organizzata dal comune normanno.

Stasera, oltre gli allievi della scuola World Latin, si esibiranno anche ballerini vice e campioni italiani che hanno disputato gare a livello nazionale e internazionale.

Ci saranno anche delle esibizioni della scuola di ballo Pliè di via Gaetano la Loggia dei maestri Pergola. Altra novità stasera balleranno, in un passo a due di bachata sensual, i maestri Andrea Bitter e Sabrina Sampino che da quest’anno faranno parte del corpo dei maestri della World latin per le danze caraibiche.