Vuoi aprire una nuova attività? Affidati a Brique per il progetto, la realizzazione e il finanziamento

Brique srls da oggi si occupa di realizzare i tuoi sogni! Sei un giovane neo diplomato o stai per diplomarti e vuoi aprire la tua attività dedicata al food (bar, ristoranti, macellerie, supermarket etc..)? Oppure il tuo sogno è dedicarti alla cura della persona (estetista, parruccheria, centro benessere etc..)? Cosa aspetti, mettiti in proprio e realizza l’attività che hai sempre desiderato, potrai avere una consulenza gratuita con il nostro team specializzato, pensiamo noi al tipo di finanziamento per Te!

Brique srls si occupa da anni di ristrutturazioni chiavi in mano seguendo una linea dal design minimal e grazie al nostro team riusciamo a garantire al cliente la soluzione migliore alle sue esigenze. Portaci la planimetria catastale, pensiamo noi al progetto 2D, realizzazione del modello 3D con tour virtuale, il nostro team di progettisti e interior designer si occupa di creare spazi raffinati ed eleganti creando il giusto connubio tra colori e arredi, Brique segue il cliente dalla fase progettuale fino al cantiere guidandolo su ogni singola scelta. Cosa aspetti! Progetta con noi o fai un restyling del tuo locale e affidati alla professionalità di Giuseppe Quartararo e del suo team.

Vieni a trovarci presso il nostro show room di Monreale, Via Venero 137, oppure fissa un appuntamento al numero 091 2751768 o al numero 327 9966496.