Monreale, da lunedì una navetta collegherà i parcheggi al centro storico

MONREALE – Parte il servizio bus che collegherà i parcheggi con il centro storico. Dopo la chiusura al traffico l’amministrazione comunale ha siglato, attraverso gli assessori Geppino Pupella e Nicola Taibi, un protocollo d’intesa con la ditta Autolinee Giordano, che gestisce il servizio di trasporto urbano, individuando un nuovo servizio di circolare interna (Linea 4) che inizierà da lunedì 23 Settembre.

Saranno inserite peraltro in via sperimentale le corse serali per il venerdì e sabato fino alle ore 24. La modifica del percorso, rispetto alla precedente, sarà la seguente: Parcheggio Torres, Parcheggio Florio, Circonvallazione di Monreale direzione Palermo, Rocca (sosta di 5 Minuti), Strada Provinciale 69 (Panoramica),Via Palermo, Piazza Vittorio Emanuele, Via Roma, Salita Sant’Antonio (Piazza Arancio),Via A. Veneziano, Via Venero, Via Della Repubblica, Via Agrigento, Via Siracusa, Via Caltanissetta, Via Francesco Gravina .via Biagio Giordano, via Ignazio Florio , Parcheggio Torres.

Il sindaco Arcidiacono e gli assessori Pupella e Taibi ringraziano le autolinee Giordano e l’Associazione Commercianti per la collaborazione e la disponibilità che hanno dato nel corso di una riunione avvenuta nei giorni scorsi. Un incontro avvenuto per ascoltare il parere delle categorie produttive.