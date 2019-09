Ripuliti i locali della materna di Fondo Pasqualino. Giannetto soddisfatta: “Grande sinergia tra Comune e scuola”

MONREALE – Sono stati ripuliti i locali della scuola materna di via Fondo Pasqualino, lo comunica questa mattina l’assessore all’istruzione Rosanna Giannetto che ha personalmente seguito i lavori. “Grazie alla sinergia fra comune e scuola è stato possibile risolvere un problema che tanto aveva preoccupato le famiglie dei bambini”.

“L’amministrazione comunale – prosegue l’assessore -, nonostante la pulizia all’interno dei locali scolastici non sia di sua competenza, è intervenuta mettendo a disposizione della scuola alcune unità operative di personale per superare il problema. Non potevamo permettere che l’anno scolastico partisse con insopportabili disagi. E così continueremo a comportarci laddove si dovessero verificare altre carenze”.

“Abbiamo cercato di garantire un corretto avvio dell’anno scolastico in tutte le scuole di nostra competenza – prosegue l’assessore -. Il merito è del lavoro corale dei tecnici, operai ed uffici che hanno fatto l’impossibile pur di rispettare i nostri doveri. Ciò nonostante l’accorpamento di alcuni plessi, i tardivi inserimenti dei nuovi dirigenti scolastici e il ridotto numero di collaboratori scolastici abbiano provocato problemi spesso di difficile soluzione. Con il sindaco Alberto Arcidiacono, sin dai primi giorni del mese di giugno, prima ancora che si ultimasse l’anno scolastico, abbiamo voluto pianificare gli interventi per non giungere impreparati, come spesso accadeva in passato. Per tale motivo abbiamo consultato ed incontrato i vari dirigenti scolastici per raccogliere le loro segnalazioni circa le criticità. Quindi, tempestivamente si è proceduto con le scerbature, le disinfestazioni, le manutenzioni, la fornitura di qualche arredo e il rifacimento delle strisce pedonali, e per questo ringrazio i colleghi Taibi e Pupella. Resta qualche altro intervento da realizzare, a causa delle immancabili lentezze burocratiche. Tuttavia credo di poter esprimere complessivamente soddisfazione”. In settimana saranno eseguiti i lavori di pulizia anche presso la scuola primaria e secondaria di primo grado ad Aquino.

