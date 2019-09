L’UCIIM nazionale presente a “TUTTI A SCUOLA”: cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 2019/20 presso la D.D. “Mariele Ventre” a L’Aquila

L’AQUILA – La manifestazione, trasmessa in diretta su RAI1, condotta da Flavio Insinna e Francesca Fialdini, ha ospitato una rappresentanza di Scuole di tutte le regioni d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della P.I. Lorenzo Fioramonti, nonchè delle più alte autorità civili, militari e religiose e rappresenta, per tutto il mondo della Scuola, un appuntamento ormai consueto e atteso che dà l’avvio al nuovo anno scolastico.

L’Uciim, che da più di 75 anni, in quanto associazione professionale di docenti, dirigenti, formatori ed educatori della scuola, rappresenta una fucina di idee e proposte innovative e avanguardistiche, frutto di continua e approfondita sperimentazione pedagogico-didattica, non poteva mancare come ogni anno alla Manifestazione, con una delegazione rappresentativa di Dirigenti e Docenti: la Dott.ssa Chiara Di Prima, Dirigente Scolastico e Presidente Regionale dell’Uciim Sicilia, la Prof.ssa Tiziana Termini, docente utilizzata e Segretaria Regionale Uciim Sicilia, le Dirigenti Scolastiche Dott.ssa Patrizia Roccamatisi, dell’I.C.S. “Margherita di Navarra” di Pioppo-Monreale, la Dott.ssa Chiara Gibilaro del Liceo “Santi Savarino” di Partinico, la Dott.ssa Marialuisa Lagani dell’I.C.S. “Sabatini-Borgia” di Catanzaro, la Dott.ssa Annalisa Stancanelli dell’I.C. “Verga” di Siracusa, la Dott.ssa Stefania Stancanelli della D.D. “De Amicis” di Avola, la Dott.ssa Pasquina Loviglio del V Circolo “S. Francesco d’Assisi”di Altamura, la Dott.ssa Rita Elia dell’IIS “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro, la Dott.ssa Maria Luisa Simanella del II Circolo Didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano.

Oltre al momento festoso, in cui gli studenti delle scuole presenti hanno condiviso alcuni lavori realizzati sui temi delle Pari opportunità e della Cittadinanza attiva, il pomeriggio è stato impreziosito dai messaggi di indirizzo del neo Ministro Fioramonti e del Presidente Mattarella, aventi un filo conduttore comune: il carattere accogliente ed inclusivo che deve connotare le nostre comunità scolastiche, come sancito dalla Carta Costituzionale, e la necessità di implementare il diritto allo studio di ciascuna persona, in quanto garanzia di sviluppo delle competenze sociali e opportunità di successo per il futuro.

“La scuola è una speranza per il futuro di ciascun giovane – afferma il Presidente – La nostra società, la nostra amata Italia, ha bisogno di ascolto, di dialogo, di rispetto degli altri, di maggiore fiducia. E la fiducia comincia dalla scuola.”

E ancora il Ministro Fioramonti: “Non uno di meno, diciamo! E ciò vale per gli alunni di origine straniera, membri vitali delle nostre comunità scolastiche”

A partire da questo messaggio, l’Uciim, da sempre impegnata sul versante della promozione dei valori di Cittadinanza e Costituzione, rinnova per il presente e il prossimo futuro l’impegno di tracciare nuove strade a partire dalla formazione dei docenti e dalla sperimentazione di curricoli metodologico-didattici sempre più centrati sulle Competenze di vita e sullo sviluppo armonico dell’alunno-persona, al fine di costruire un modello educativo fondato su un nuovo umanesimo che riporti l’UOMO al centro dell’azione educativa del nostro sistema di istruzione e formazione.