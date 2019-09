Giocare online in sicurezza: come capire se un sito è affidabile?

Quando si tratta un tema come il gioco d’azzardo, è sempre il caso di fare molta attenzione, non solo a come si approccia il gambling ma anche alla sicurezza. È una regola che vale soprattutto online, vista la possibilità (anzi, il rischio) di incappare in portali web non autorizzati e truffaldini. Di conseguenza, si consiglia di tenere a mente certi consigli, prima di fidarsi di un sito specifico, per poter avere la certezza di attraccare in un porto sicuro. Solo così sarà possibile divertirsi senza pensieri o dubbi, che finirebbero inevitabilmente per rovinare l’esperienza del giocatore. Ecco i suggerimenti migliori per capire se un casinò digitale è affidabile.

La certificazione ADM, sempre e comunque

Qualsiasi sala da gioco digitale deve tassativamente possedere la certificazione ADM, concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Un esempio può essere fatto citando il casino online di William Hill, dato che basta entrare sul sito web per trovare l’apposito bollino. A tal proposito serve sottolineare che l’ADM è l’unica certificazione valida in Italia per le piattaforme di gioco d’azzardo: qualsiasi sito sprovvisto del bollino in questione non rispetta le regole, e va assolutamente evitato.

La presenza della dicitura HTTPS

È fondamentale che i dati sensibili inseriti dall’utente risultino protetti da una connessione criptata: una fase resa possibile dall’utilizzo del protocollo SSL, e dalla presenza della dicitura HTTPS al posto del classico HTTP. In assenza di questa importante misura di sicurezza, durante l’utilizzo della carta di credito per la ricarica del conto si rischieranno parecchi pericoli. Un malintenzionato esperto, infatti, potrebbe mettersi “all’ascolto” e rubare i dati della carta, con conseguenze disastrose per l’utente.

Leggere le recensioni e le opinioni sul web

Come sempre, quando si parla di servizi online, risulta utile leggere le recensioni e i pareri degli utenti che hanno già utilizzato quel sito. Di conseguenza, effettuando una ricerca su Google, è possibile capire se sono presenti dei feedback negativi, e quali sono i dubbi sollevati da chi ha provato un dato servizio. Si tratta di un consiglio prezioso, perché è semplice e veloce da applicare.

Fare attenzione alle condizioni imposte dal sito

Alcune delle lamentele più diffuse sul web riguardano il mancato pagamento delle somme vinte, e qui serve fare un discorso più completo. Intanto un sito certificato dall’ADM paga sempre, ma bisogna capire quali sono le condizioni che l’utente accetta quando si iscrive al servizio. Certi casinò online pagano al raggiungimento di una somma complessiva più alta di altri (payout). Altri servizi legano elementi come le promozioni e i bonus a certe condizioni che l’utente deve rispettare, pena il mancato ottenimento di questi ultimi. In tali casi non si parla di truffe, ma di mancata informazione da parte dei giocatori. Di riflesso, è meglio impiegare qualche minuto per leggere le condizioni del sito, così da farsi un quadro chiaro della situazione.

In sintesi, nessuno dice che le truffe non siano presenti, ma mettersi al riparo da queste non è affatto difficile. Basta, infatti, seguire i consigli visti in questa guida su come giocare online in tutta sicurezza.