Le vie dei tesori, dal 4 ottobre al 3 novembre a Palermo

A Palermo saranno 170 i tesori aperti per l’occasione. Palazzi, musei, torri, terrazze, giardini segreti, ville, chiese, cripte, catacombe, bagni ebraici, vecchi aeroporti. Per il tredicesimo anno, torna la grande festa di Palermo. Centosettanta tesori aperti alle visite guidate, visite con degustazione, visite teatralizzate, concerti in oratori barocchi, esperienze per scoprire la città in modo speciale, dai voli in piper alle escursioni in barca a vela lungo la costa, dai giri a cavallo in un maneggio storico al brivido del parapendio sulla spiaggia di Mondello. E ancora cento passeggiate d’autore per vivere la città con chi la conosce davvero; un Festival Kids dedicato ai più piccoli; un itinerario contemporaneo, tra mostre e atelier d’artista. E quest’anno, una grande novità: una card in edizione limitata che consente di visitare tutti i luoghi (tranne quelli su prenotazione) saltando la fila.