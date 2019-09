Domani a Villa Savoia “La casa delle gioie” dona materiale didattico ai bambini bisognosi

MONREALE – Si terrà domattina presso Villa Savoia l’evento organizzato dall’associazione “La casa delle gioie”, presieduta da Enza Cangemi, dal nome “Ritorniamo a scuola”. Si tratta di un evento non nuovo per Monreale, che l’associazione ha già organizzato in passato.

“La casa delle gioie” si occupa di aiutare le famiglie bisognose fornendo vestiti e oggetti utili per la casa. In questa occasione, come si intuisce dal nome dell’evento, la mission della giornata è fornire materiale didattico a quelle bambine e quei bambini che vivono in famiglie il cui l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore a 9.000 €.

Proprio per questo motivo è necessario, per ricevere il materiale, presentare il documento ISEE e la carta d’identità del figlio o della figlia interessata. Sono richiesti sia i documenti originali che le fotocopie. Inoltre, come ha annunciato Enza Cangemi, è in serbo una sorpresa per i bambini che parteciperanno.

L’appuntamento è per domani, sabato 14 settembre, a Villa Savoia dalle 10.30 alle 12.