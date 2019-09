Brucia cavi per ricavare il rame, arrestato un 46enne a Belmonte Mezzagno

I carabinieri di Belmonte Mezzagno hanno arrestato Rosario Ambrogio, di 46 anni, poiché ritenuto responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti.

I militari hanno sorpreso l’uomo nei pressi di una campagna intento a bruciare dei cavi elettrici, al fine di ricavarne il rame. Il materiale è stato sequestrato.

L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha deciso per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.