Grisi, acqua non potabile, utilizzabile solo per usi igienico-sanitari

GRISÌ (MONREALE) – Acqua non potabile nella frazione monrealese. È quanto dichiarato dal comune di Monreale, in seguito alle verifiche effettuata dall’AMAP di Palermo. I valori dell’acqua prelevata in entrata al serbatoio idrico comunale di Grisì non sono conformi ai parametri previsti. Il comune, in ottemperanza alle norme in materia, ha interdetto l’utilizzo dell’acqua per fini potabili. Si potrà utilizzare solamente per usi igienico-sanitari fino alla risoluzione della problematica.

Ricevi tutte le news