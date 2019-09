Monreale, inizia la scuola. Ecco le date e gli orari degli istituti

MONREALE – Ultimi giorni di vacanza per gli studenti è tempo di tornare tra i banchi di scuola. La campanella suonerà l’11 settembre ma non per tutte le classi, infatti c’è chi ritorna in aula il 12 e chi invece il 13 altri ancora il 16 settembre.

Nell’Istituto Istruzione superiore Basile e D’Aleo la campanella suonerà il 12 settembre per le classi prime e le classi quinte dalle ore 8.15 alle ore 11,15. Giorno 13 settembre, tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 11,15.

Nella scuola Pietro Novelli le classi prime inizieranno il 12 settembre (8.00/11.00), mentre le altre classi lunedì 16 settembre (8.00/11.00). Invece, il 13 settembre per gli alunni della scuola dell’infanzia (9.00/11.00).

Per gli alunni della scuola secondaria Antonio Veneziano, giorno 12 entreranno in aula le classi prime (8.00/11.00) mentre venerdì 13 tutte le altre sezioni (8.00/11.00). L’orario sarà in vigore fino al 20 settembre.

La scuola Francesca Morvillo aprirà l’anno scolastico l’11 settembre con le classi prime della scuola secondaria (8.00/11.00), mentre solo per i nuovi alunni della scuola dell’infanzia l’orario sarà dalle 9.00 alle 11.00. Le classi prime della scuola primaria entreranno giovedì 12 alle 8.00 mentre alle 9.00 tutti gli alunni della scuola dell’infanzia. Venerdì 13 le classi seconde e terze della scuola primaria e secondaria (8.00). Lunedì 16 le classi quarte e quinte della scuola primaria (8.00). L’orario in vigore fino al 13 settembre.

Per la scuola Margherita di Navarra inizieranno il 12 settembre tutte le sezioni della scuola d’infanzia e le prime elementari e medie delle frazioni di S.Martino, Villaciambra e Pioppo. Il 13 settembre la scuola tutte le altre classi. L’orario provvisorio: primi due giorni 8.00-11.00; seconda e terza settimana 8.00-12.00; dalla quarta settimana 8.00-13.00.

Nella scuola Guglielmo II (comprende anche i plessi di Aquino) la campanella dovrebbe suonare il 12 settembre per le prime e la scuola dell’infanzia, anche se non è confermato. L’ufficialità si avrà domani dopo il Collegio dei docenti.