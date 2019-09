Monreale Food e Feast, un week end con birre artigianali e cibo da strada

MONREALE – Tutto pronto per la prima edizione di Monreale Food e Feast, l’evento che vedrà come protagonista la birra artigianale e lo street food in via Pietro Novelli e via Roma. L’apertura della manifestazione è prevista per le ore 18 del 13 settembre e terminerà il 15 settembre.

Tra i birrifici che parteciperanno Rock Brewery. L’ evento sarà accompagnato da cibi tipici di Monreale e non. Prenderanno parte al festival: Panificio Massaro con il suo tipico sfincione, pane e biscotti; i colori ed i sapori della frutta dell’Oasi Siciliana di Ernesto Adimino; l’Antico Forno Valenti con il loro sfincione bagherese; le prelibatezze di Amico Fritto con Kebab e Porchetta; Fritto DOC Davide Milazzo con le sue crepes e cassatelle; le specialità dell’Antica Polleria Del Corso, arancina Oro Nero dei Nebrodi e Piadina Pulled Pork; Black White e NOIR Pizza RistoPub con polpo fresco e vino bianco; la Bracevia con i suoi arrosticini di pecora; Sbafo con i suoi maxi burger; Rebus cafè con la sua pasta e Nino u’ ballerino con il tipico panino con la milza, panelle e crocchè.

L’apertura dello street food è prevista per venerdì 13 Settembre dalle ore 18:00. Alle 21:00 la musica di Sabù Alaimo. Sabato 14 Settembre alle ore 18:00 aprirà il festival Dj Daniele Aiello e il vocalist Maurizio Gagliardo

alle 22:00 discoteca all’aperto. Domenica 15 Settembre alle 18:00 l’apertura dello streetfood toccherà a Dj Alex Ciambra. Alle 21:00 in programma la Gara “Mangia fin che puoi” con i Maxi Burger di Sbafo.