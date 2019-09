Le bellezze di San Martino delle Scale tra i gioielli de “Le Vie dei Tesori”

MONREALE – Dopo il successo dell’alba in montagna con arpa celtica appuntamento del calendario escursionistico estivo di Astrid Natura, la Neviera di San Martino delle Scale e Valle Cuba saranno protagonisti del prossimo programma di eventi de “Le vie dei Tesori” per il prossimo autunno.

Una sorprendente novità per il territorio di San Martino che, grazie alla volontà della guida naturalistica locale Davide Mangano vedrà ancora una volta al centro dell’attenzione un luogo suggestivo ed importante come la Neviera. Da decenni resa fruibile da importanti interventi di recupero e gestione forestale a cura degli operai del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale (ex Azienda Foreste).

“L’obiettivo – spiega la Guida naturalistica FES Davide Mangano – è dare risalto a luoghi come la Neviera. Valorizzare e far conoscere questi luoghi significa proteggerli e rispettarli. Deterrente sociale per tutte quelle azioni illecite che purtroppo tartassano territori montani come San Martino; in primis lo scarico di materiali pericolosi, scarti edilizi e rifiuti in genere”.

L’obiettivo è far passare alle cronache San Martino per aspetti positivi e non sempre per spiacevoli notizie.

L’inserimento del percorso della Neviera e di Valle Cuba rappresentano un importantissimo segnale di attenzione nei confronti del nostro territorio – afferma il Consigliere Comunale Flavio Pillitteri -, con questa possibilità, avremo modo di far conoscere maggiormente le nostre bellezze naturalistiche e paesaggistiche, auspico che da una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni e i singoli cittadini, si possa sempre più valorizzare, come in questa occasione tutto il territorio”.

Le escursioni guidate saranno disponibili in tre date, ad ottobre: sabato 12 e domenica 13; a novembre: domenica 3.

I coupon sono disponibili sul sito de “Le Vie dei Tesori” sotto la sezione “passeggiate”, di seguito il link alla pagina: https://leviedeitesori.com/passeggiate-palermo/