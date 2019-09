Aquino, ragazzo di 21 anni dorme da solo in una casa abbandonata e fatiscente

MONREALE- Una coperta, qualche vestito e gli occhi ricchi di speranza. Alessandro è alla ricerca di un futuro che al momento appare incerto. Il ventunenne senza una casa e alle spalle una triste storia familiare vive da un paio di settimane in una struttura abbandonata ad Aquino.

Non c’è acqua e luce, gli infissi mancano e il tetto è pericolante. Vedere il posto dove vive turba e di certo non lascia indifferenti. Il giovane si è rifugiato in un luogo non sicuro, dorme su dei cartoni in un angolo di quella che al momento è la sua abitazione. La mamma è in una casa di cura e il padre non l’ha mai conosciuto. Alessandro fino a poco tempo fa viveva in una struttura d’accoglienza a Monreale poi la permanenza nella struttura si è interrotta.

Con una voce pacata lancia un appello: “voglio lavorare per potermi sostenere”. Anche se al momento la priorità è trovare una sistemazione adatta ad un ragazzo della sua età che di certo non può essere la strada.