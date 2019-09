Maltempo a Monreale, rinviato il concerto dei Fuori Controllo

MONREALE – Il concerto dei Fuori Controllo, in programma questa sera alle 21.00 in piazza Guglielmo II nell’ambito degli eventi promossi dall’amministrazione comunale per il calendario di E…state@Monreale 2019, è stato sfortunatamente rinviato causa maltempo.

Le condizioni meteo non sono state clementi negli ultimi giorni, e oggi purtroppo non fa eccezione. La data del concerto è adesso da concordare nuovamente.