Piana degli Albanesi, concerto internazionale in onore di Madre Teresa

PIANA DEGLI ALBANESI – L’Agenzia Nazionale della Diaspora del Governo della Repubblica d’Albania, con il sostegno del Ministro di Stato per la Diaspora, Dott. Pandeli Majko, in collaborazione con il Comune di Piana degli Albanesi, organizza un concerto “Nëna Arbëri – Madre Arberia” per onorare la memoria di Santa Madre Teresa.

Il concerto internazionale si svolgerà il 5 settembre alle 21,00 in Piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi.

Il Vescovo dell’Eparchia S.E. Giorgio Demetrio Gallaro celebrerà una messa nella Chiesa SS. Annunziata Patret di Piana degli Albanesi, alle ore 18,30.

“Si tratta di un concerto – dichiara il sindaco Rosario Petta – organizzato dal Governo Albanese in collaborazione con il nostro comune, in occasione della data di santificazione di Madre Teresa di Calcutta. Siamo orgogliosi della scelta del Governo Albanese – continua -ringraziamo sentitamente il Ministro Pandeli Majko e l’Agenzia Nazionale per la Diaspora. Piana degli Albanesi dopo gli impegnativi giorni per la festa della fondazione si trova impegnata in questo evento di attrazione mondiale. L’attenzione rivolta alla nostra comunità quale centro Arbëresh che dopo 531 anni mantiene gelosamente le sue origini, lingua, tradizioni e cultura

cresce sempre più. Vengono premiati i grandi sforzi fatti dall’amministrazione per la promozione del nostro comune e viene dato il giusto risalto e la giusta attenzione ad una comunità unica nel panorama regionale”.

Un repertorio di canzoni appositamente selezionato per questo evento sarà eseguito dal soprano Inva Mula insieme a rinomati artisti Albanesi e Italiani:

INVA MULA – Soprano;

OLEN CESARI – Violinista;

GENC TUKIÇI – Pianista

MASSIMO SPATA – Cabarettista

ROBERTA FINNOCCHIARO – Cantautrice e chitarrista

PIERPAOLO PETTA – Fisarmonica.