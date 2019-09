Monreale, rubano 30 cavi di rame dalla linea elettrica, black- out in via Linea Ferrata

MONREALE – Rubati 30 cavi elettrici dell’illuminazione di via linea Ferrata. Un’ampia zona, all’altezza del numero civico 13, rimarrà al buio. È il sindaco della città Alberto Arcidiacono a lanciare l’allarme, ma soprattutto a chiedere una mano di aiuto a chi possa avere visto qualcosa.

“Stiamo facendo il possibile per cercare di dare il massimo e risolvere le problematiche del territorio – spiega il primo cittadino -, ma questi episodi rallentano notevolmente l’attività della nostra amministrazione, che sta cercando di trovare fondi e mezzi per migliorare i servizi e la qualità della vita per i nostri cittadini. Questi episodi in un paese civile non dovrebbero esistere. Se qualcuno ha visto qualcosa è giusto che parli, io sono pronto ad ascoltarlo”.