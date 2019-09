Miss e Mister Monreale, ecco gli aspiranti

MONREALE – Gli aspiranti miss e mister Monreale sfileranno durante la prima serata in piazza Vittorio Emanuele, mentre la finale si svolgerà in via Pietro Novelli. Limousine, tappeti persiani, la fontana del Tritone e la bellezza della cattedrale di Monreale faranno da scenografia alla terza edizione “I Love Monreale”. Grande kermesse di moda, musica e spettacolo in programma a fine settembre.

Per ambire alla fascia di Miss Monreale, e novità di quest’anno anche Mister Monreale, in tanti hanno partecipato ai casting tenuti all’ex Hotel Savoia svolti dalla Vanity Models Management. Tra i candidati anche 60 bambini hanno preso parte alle selezioni.

Si accendono ufficialmente i motori per Miss e Mister Monreale 2019, guidata da Francesco Pampa. “Quest’anno stiamo puntando molto sull’alta moda – dichiara Pampa – oltre i negozi che ci stanno supportando e presenteranno la collezione autunno-inverno”. Grandi novità in vista, la manifestazione ospiterà tre stilisti di fama internazionale: Jariel, Cirillo e Tufano

Una manifestazione, “I Love Monreale”, patrocinata dal Comune di Monreale, organizzazione a cura di Francesco Pampa, presidente della Vanity Models Management, di Salvatore Di Betta della Piccy Models e direttore artistico dell’evento, Massimiliano Vicari, amministratore della web agency palermitana MaxServices.