Violenza all’ospedale Ingrassia, si potrà accedere muniti di pass

Possibile ristrutturare residenza in zona agricola per tutti, la sentenza dl Tar

Cronaca

Ristrutturare, abitare e utilizzare una residenza in zona agricola, è possibile anche per chi non ha la qualifica d’imprenditore agricolo. Ma solo se la struttura è antecedente a gennaio 1977. A stabilirlo è il Tar Piemonte, con la sentenza 687/2019 che fa riferimento alla legge 10/1977. Nel..