San Martino, messa in sicurezza del costone roccioso: prossima settimana il tavolo tecnico

MONREALE – Arrivano i primi acquazzoni e torna la preoccupazione tra i residenti di San Martino. Soprattutto tra gli abitanti delle case localizzate sotto il costone roccioso percorso dal fuoco. Con l’imperversare delle piogge potrebbero verificarsi delle cadute massi.

“Qualche piccola frana si è registrata in queste ore, ma in previsione delle prossime piogge il pericolo potrebbe aumentare così come si potrebbero verificare degli smottamenti del terreno”. A dichiararlo è Mimmo Vittorino dei Popolari per Monreale. Il consigliere si è fatto portavoce delle richieste dei residenti e chiede un intervento tempestivo.

“Non si può aspettare oltre – dichiara – bisogna che le parti si attivino per mettere in sicurezza la zona”.

Dal sopralluogo effettuato in seguito all’incendio era emersa un’instabilità della parete rocciosa, in parte sgretolatasi in seguito alle fiamme. In quell’occasione era stato istituito un tavolo tecnico, tra il Comune di Monreale e la Regione.

“Si tratta di un’area molto estesa – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono- circa 70 ettari di costone da proteggere per cui non possiamo sapere i tempi di finanziamento dell’opera. È chiaro che sarà un finanziamento urgente. La prossima settimana discuteremo dei tempi che saranno immediati”.

Da parte della Regione è stato dato l’ok al finanziamento per i terreni coinvolti dagli incendi. Nei prossimi giorni ci sarà il tavolo tecnico con il dipartimento Rischio idrogeologico.