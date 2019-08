Ruote tagliate ad auto di una anziana animalista, appello ai monrealesi per aiutarla

MONREALE – Esce di casa e trova le ruote della sua automobile tagliate. Succede a Monreale in via Aldo Moro. Vittima del gesto è un’anziana volontaria animalista che ora chiede aiuto ai monrealesi.

Loredana, questo il nome della signora, questa mattina ha trovato gli pneumatici della sua Fiat Panda a terra, con evidenti segni di taglio.

Non sono chiari i motivi dell’intimidazione subita dalla signora che da una vita aiuta piccoli animali in difficoltà per le strade di Monreale. Loredana è descritta da tutti come una persona buona, generosa e altruista.

Questa mattina l’amara sorpresa che ha messo in serie difficoltà la donna la quale non versa in una situazione econonomica ottimale ed ha serie difficoltà a camminare a causa di alcuni problemi fisici. L’auto era il suo unico modo per spostarsi e ora si ritrova rinchiusa in casa.

Il gruppo dei volontari animalisti di Monreale ora desidera lanciare un accorato appello per aiutare la signora Loredana affinché qualcuno possa aiutarla a sostituire i quattro pneumatici.