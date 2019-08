Il grande calcio a Monreale: presentata la squadra, domani prima partita in casa contro il Parmonval

MONREALE – Questa mattina, nella Sala Rossa del palazzo di città, si è tenuta la presentazione per la prima squadra della società del presidente Bonura. La rosa al gran completo e lo staff tecnico, capitanato dal neo allenatore Giuseppe Ferrante, è stata accolta nella sala riservata ai grandi eventi.

“Ed è un grande evento per noi – ha detto il primo cittadino – ricevere oggi la squadra che rappresenta la nostra città nel campionato di eccellenza”.

Il direttore sportivo Giovanni Oddo (già allenatore, in passato, del sindaco, a sua volta compagno di squadra di Ferrante) ha condotto il cerimoniale, ribadendo l’impegno e la volontà della squadra di avvicinarsi alla città di Monreale. “Ci riteniamo una società completa in tutti i reparti – ha dichiarato Carmelo Bonura – impegnata su tanti fronti, dal calcio maschile a quello femminile, per completare il nostro sforzo avremmo bisogno di una casa, la nostra casa. E quale migliore destinazione se non Monreale? Non abbiamo altri interessi se non quello di poter giocare in città, tutti gli altri discorsi non ci competono e mai ci interesseranno”.

Il sindaco, che ha ricevuto la maglia ufficiale della squadra biancoazzurra, si impegna a nome dell’amministrazione comunale: “Indossate una maglia che porta a petto il logo della nostra città, ci impegneremo affinché possiate rappresentarla al meglio nel nostro campo”.

Sia il sindaco che l’assessore Ignazio Davì, il consigliere Pillitteri e il consulente allo sport Giangreco hanno ricevuto la tessera di soci sostenitori del Monreale Calcio. Domani il primo impegno ufficiale per il Monreale, che giocherà in casa al Conca d’oro contro la Parmonval nella gara di Coppa Italia di Eccellenza alle ore 16.