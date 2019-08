Arriva a Monreale la manifestazione ciclistica “1° memorial Felice Gimondi”

MONREALE – La presidente dell’A.S.D. Libertas Boccadifalco, Maria Villanti, ha fatto richiesta ufficiale al comune di Monreale per ricevere l’autorizzazione ad organizzare una manifestazione ciclistica internazionale in notturna. La gara è programmata per il 20 settembre prossimo ed è denominata “1° memorial Felice Gimondi”.

La competizione si svolgerà in circuito dalle ore 20.30 alle ore 24.00, con partenza in via Venero, all’altezza della statua di Padre Pio. Il circuito proseguirà in via della Repubblica, via Alcide de Gasperi, via Archimede e tornerà in via Venero, dove si concluderà.

L’intera iniziativa è regolarmente coperta da polizze assicurative relative a infortunio e responsabilità civile. Inoltre i varchi di accesso al circuito, come rassicura nella lettera la stessa Maria Villanti, saranno chiusi con transenne e presidiati dal personale della protezione civile.

Il controllo del circuito sarà effettuato dal direttore di gara prima, durante e dopo la manifestazione, e comunque fino al momento del ripristino della viabilità. Durante l’intera manifestazione sarà assicurato il presidio di un’ambulanza dotata di defibrillatore, personale paramedico e medico di gara.