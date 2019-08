Alturestival 2019, domani al Castellaccio proiezione del docufilm “Lungo la strada del ritorno”, in memoria dei caduti nella Campagna di Russia

MONREALE – Si avvia alla conclusione la terza edizione di Alturestival 2019, natura arti e culture tra i monti di Sicilia, festival organizzato dal Club Alpino Siciliano, dall’associazione Formedonda e da Le Due Sicilie srl. Presso il Castellaccio di Monreale, domenica 1 settembre, sarà presentato l’esito del gemellaggio con l’associazione Tracce di Memoria di Cuneo.

Alle 21 verrà presentato il docufilm “Lungo la strada del ritorno” di Walter Rindolli, realizzato proprio dall’associazione Tracce di Memoria per il 75esimo anniversario della ritirata di Russia, progetto al quale ha partecipato anche una delegazione del Club Alpino Siciliano.

Il docufilm nasce dalla vicenda avvenuta in territorio russo durante la seconda guerra mondiale. Ancora oggi molte famiglie non conoscono le circostanze che hanno portato alla morte dei propri cari, se in un campo di prigionia o in una fossa comune. Nel docufilm viene ripercorsa la strada del ritorno di quegli italiani superstiti che sono riusciti a tornare in patria.

90 mila persone persero la vita nella Campagna di Russia, prima della ritirata avvenuta il 17 gennaio 1943. Furono le divisioni alpine di Vicenza, Julia e del cuneense quelle a riscontrare i numeri più alti di perdite, molte delle quali non ebbero neanche il tempo di lasciare un proprio ricordo alle famiglie.

È emblematica la storia di Luigi Arnaldi, catturato durante la ritirata e deceduto in un campo di prigionia russo, la cui piastrina di riconoscimento è stata ritrovata in territorio russo solo nel 2010, restituendo alla famiglia una piccola parte di verità.

Prima della proiezione del docufilm ci sarà una passeggiata ecologica di risalita del sentiero nord ovest di Monte Caputo, con partenza e raduno presso la forneria Messina.

Giorno 8 settembre alle ore 21.30, sempre presso il Castellaccio, suonerà il chitarrista degli Area, storico gruppo italiano, Paolo Tofani con il progetto “Effimere”, che vedrà anche la partecipazione di Mario Crispi degli Agricantus e Giovani Foreani degli Strepitz, insieme alla voce recitante di Daniela Gattorno.

Per info e prenotazioni è necessario chiamare il numero 339 1859657.