Tutto il bello del Trentino: cultura, natura e buona tavola

Il Trentino Alto Adige, la regione italiana più settentrionale, è diventata negli ultimi anni una delle mete di viaggio prediletta dai turisti. Le motivazioni che sono alla base di questo grande successo sono numerose. Sicuramente, molto è dovuto alle incredibili attrazioni storico-artistiche che costellano l’intero territorio. A tal proposito, particolarmente interessanti sono gli antichi castelli, la maggior parte dei quali si erge ancora poderosa, a testimonianza di un passato lontano, ma di cui non si vuole perdere memoria.

Di fatto, si trovano manieri di ogni tipo. Tuttavia, imperdibili sono Castel Thun, Castello del Buonconsiglio, Castel Toblino, Castel Beseno e Castel Noarna. Tuttavia, il Trentino è ricco anche di musei, che permettono di ricostruire le tradizioni locali più importanti, ma non solo. Tra i più interessanti si ricordano il MART di Rovereto, il Museo Ladino di Fassa, il Museo della Civiltà Solandra di Malè, il Mulino Museo dell’ape di Croviana ed il Museo Diocesano Tridentino di Trento.

Non bisogna dimenticare, però, che numerose sono anche le testimonianze relative alla Grande Guerra, come i forti, che sono spesso i protagonisti di visite guidate ed eventi culturali di diverso tipo. Per chi ama l’arte in tutte le sue forme, imperdibile, però, è anche Arte Sella, che non è un semplice parco, ma un luogo in cui l’ingegno dell’uomo dialoga con il mondo naturale. Di fatto, qui si trovano installazioni di Land Art, realizzate esclusivamente con materiali naturali, provenienti dal bosco.

Enogastronomia in Trentino: tanti prodotti per allietare il palato

Il territorio trentino è rinomato anche per la cucina tipica, che propone piatti semplici, ma ricchi di sapori, che sono in grado di scaldare il cuore di chi li assaggia. Tutte le pietanze, che nella maggior parte dei casi vantano un retaggio austriaco, sono preparare con ingredienti genuini, rigorosamente locali. Di norma, quando si parla di Trentino Alto Adige un riferimento gastronomico immediato è lo speck, che viene servito accompagnato con prelibati formaggi di malga. Tuttavia, degne di nota sono anche le mele della Val di Non, che sono indicate per la preparazione dello Strudel.

Tuttavia, uno dei piatti più tipici di questa meravigliosa regione sono sicuramente i Canederli, che è possibile provare in numerose varianti. Un’altra eccellenza, però, sono i vini del Trentino, poiché la zona si presta alla coltivazione della vite. Particolarmente pregiata è la Cantina Endrizzi, che si occupa della produzione di vino da cinque generazioni. I fondatori, Angelo e Francesco, hanno importato nella regione le uve Cabernet e Merlot, i vitigni che oggi sono i grandi protagonisti della linea Masetto, una delle più prestigiose, dalla quale emerge soprattutto il Teroldego.

L’altro fiore all’occhiello della produzione è, invece, il Trentodoc, le bollicine di montagna dal carattere fresco ed elegante, che si ottengono solo rispettando la natura ed i suoi ritmi. Non a caso la nuova ala della cantina, che si trova a San Michele all’Adige, è stata costruita secondo i principi dell’architettura sostenibile ed è spesso sede di eventi e di visite guidate con tanto di degustazione.

La natura e le sue declinazioni: sport e tanto divertimento

Uno degli aspetti più interessanti del Trentino è sicuramente la natura, poiché si propone incontaminata e ricca di incredibili suggestioni. Per goderne a pieno è possibile fare piacevoli escursioni, ideali per gli appassionati di trekking e di nord walking. Si possono trovare percorsi impegnativi, ma anche semplici, indicati per i più piccoli.

Tuttavia, non manca la possibilità di muoversi con la mountain bike e nemmeno di fare arrampicata, poiché il territorio ha molto da offrire in entrambi casi: sentieri specifici per i bikers e pareti naturali indicate per le ferrate. Chi ama, invece, gli sport acquatici può scegliere uno dei tanti laghi che si ritrovano in questo piccolo angolo di paradiso italiano. Sicuramente, uno dei più suggestivi ed attrezzato è lo specchio d’acqua del Garda, dove è possibile praticare windsurf, ma anche kitesurf, immersioni e tanto altro.