L’abbeveratoio di corso Pietro Novelli cambia volto: i volontari lo ripuliscono da cima a fondo

MONREALE – Ennesimo esempio di buona volontà e generosità a Monreale: oggi un gruppo di volontari si è occupato di ripulire l’abbeveratoio di Monreale sito in via Pietro Novelli. La struttura da anni versava in condizioni di assoluto degrado, nascosto da rifiuti, cespugli ed escrementi di animali ed usato ormai come discarica a cielo aperto.

I volontari Giovanni Caravello, Filippo Parisi, Silvana Lo Iacono, Rosi Lo Iacono e Simone Caravello, aiutati dal dipendente comunale di Villa e giardini Ninni Di Salvo che ha procurato scope, palette e sacchetti, hanno lavorato alacremente per il bene della collettività.

La consigliera comunale Santina Alduina ha visitato i volontari e li ha ringraziati a nome dell’amministrazione tutta, nella speranza che da oggi l’abbeveratoio sia tenuto pulito e rispettato da tutti i monrealesi.

Sono in programma ulteriori interventi portati avanti dallo stesso gruppo di volontari, a cui è possibile unirsi per fare la differenza e dare un contributo reale alla propria città.