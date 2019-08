“I Love Monreale”: lunedì 2 settembre i casting rivolti a ragazze, ragazzi e bambini 

MONREALE – Solo dieci giorni mancano per “I Love Monreale”, l’attesa kermesse di moda e spettacolo, arrivata alla sua terza edizione, che a settembre porterà ragazzi e ragazze a sfilare per le vie di Monreale e sul palco di piazza Guglielmo II, dove verranno incoronate le Miss.

Lunedì 2 settembre, dalle 15 alle 19, all’ex Hotel Savoia, in via Salvo D’Acquisto (vicino piazza Vittorio Emanuele), a Monreale, si svolgeranno i casting per partecipare alla manifestazione, che da quest’anno, oltre alla Miss Monreale, eleggerà anche il Mister Monreale.

Per partecipare, le ragazze dovranno avere età compresa tra i 14 e i 23 anni e presentarsi con tubino e scarpe col tacco. I ragazzi, invece, dai 15 ai 25 anni e dovranno essere vestiti casual. I bimbi, infine, età compresa tra i 4 e i 13 anni. Per nessuno di loro necessitano foto o curriculum.

Una manifestazione, “I Love Monreale”, patrocinata dal Comune di Monreale, pronta ancora una volta a raccogliere il successo delle passate edizioni, seguite da circa 10mila persone affascinate da un evento ormai considerato imperdibile tra tutti quelli di moda della nostra regione grazie all’inappuntabile organizzazione a cura di: Francesco Pampa, presidente della “Vanity Models Management”, di Salvatore Di Betta della “Piccy Models” e direttore artistico dell’evento, Massimiliano Vicari, amministratore della web agency palermitana “MaxServices”. Quest’anno, poi, sono in serbo numerose sorprese che renderanno ancora più magico l’evento, ma per sapere qualcosa in più bisognerà aspettare che i casting siano terminati.

Per ulteriori info si può chiamare al cell. 371.4987332 (per le miss e i mister) oppure al 324.8292605 (per i piccoli).