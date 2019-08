Bagheria, violento incendio in un autodemolizioni sulla SS 113 (VIDEO)

BAGHERIA – Un violento incendio è divampato a ora di pranzo presso un autodemolizioni sulla SS 113 tra Bagheria e Ficarazzi. Una colonna di fumo denso e nero si leva dalla struttura, dove sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’incendio sia divampato durante la pausa pranzo del personale per cause ancora da definire. Non è stato segnalato nessun ferito. Sul posto anche polizia e carabinieri.