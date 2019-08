Seth RN, giovane rapper monrealese, presenta il suo nuovo album “Seth Get It!”

MONREALE – A due mesi dal lancio del suo nuovo album, Riccardo Nicolosi, in arte Seth RN, tira le somme del suo percorso artistico.

Ha 19 anni e fin da quando era un bambino è un grande appassionato di musica. Non potrà mai scordare quando a circa 3 anni si chiudeva in stanzetta con un lettore cd e delle cuffie alle orecchie ad ascoltare i Queen. Crescendo, questo “rituale” è rimasto immutato nel tempo, se non per il fatto che già durante gli anni delle scuole elementari Riccardo ha avuto modo di entrare a contatto con il genere che lo ha colpito di più, il rap. Quelle strumentali con le batterie così ritmate e l’utilizzo così maestrale delle parole da parte degli “MC” che ci rappavano sopra sono entrate tanto nella sua testa che da allora il rap non ha più abbandonato le sue giornate. In adolescenza gli artisti che lo hanno influenzato maggiormente sono stati Marracash, Fabri Fibra e Salmo.

A un certo punto della sua vita egli sente il bisogno di andare oltre il semplice ascolto dei brani e comincia a comporne dei suoi propri, andando alla ricerca di strumentali in Internet e scrivendo su di esse. Fin da subito ci si rende conto del contenuto di carattere personale e intimistico dei testi e di come questi diano sfogo ai pensieri, alle emozioni e alle sensazioni di un qualsiasi giovane delle sua età. La scrittura, lineare ma matura, sembra scorrere liscia sui beats (come si dice nell’ambiente) e lascia sempre spunti di riflessione all’ascoltatore, che può spesso rivedersi in una qualche immagine delineata dall’autore.

Dopo aver rilasciato un EP su YouTube e diversi singoli “di presentazione”, il 28 Giugno di questo anno Seth RN pubblica il suo progetto più impegnativo fino ad adesso, dal titolo “Seth Get It!”, che lui stesso definisce come <<un viaggio nello spazio dei miei pensieri>>.



Durante la successione dei sei brani che ne fanno parte, attraverso una fluida mescolanza tra le parole e i suoni utilizzati, si possono scorgere pensieri, paure e sogni di un ragazzo di 19 anni che sogna di fare della musica la propria vita. L’immaginario che ha ispirato l’album e in cui ci si sente di immergere durante l’ascolto è quello, per l’appunto, dello spazio, mentre le sonorità e le atmosfere sono quelle oniriche e sognanti del “cloud rap” con sfumature “conscious” e a tratti “emo”. Il progetto, disponibile in streaming su Spotify e YouTube Music, ha ricevuto una buona risposta da parte della colletività dei ragazzi della provincia e non solo, raggiungendo in poco meno di una settimana circa 1000 stream su Spotify e vantando ad oggi tanti commenti positivi dagli appassionati del genere.