Monreale, grande successo per il concerto (gratuito) di Daria Biancardi

MONREALE – Tanti applausi, grande partecipazione, ma anche molta sorpresa per la prima parte del cartellone estivo di spettacoli organizzato dall’amministrazione comunale a firma Arcidiacono, in un crescendo di esibizioni culminato ieri con il concerto della cantante Daria Biancardi.

Uno spettacolo di alto livello, in grado di attrarre spettatori dalla provincia di Palermo e di riempire piazza Guglielmo II, così come capace di lasciare soddisfatti gli esercenti del centro città.

La Biancardi, reduce da una tournée a Pompei, Bologna, Roma, in diversi comuni siciliani (il 28 luglio ha calcato il palco del Teatro Verdura di Palermo), anche a Monreale non si è risparmiata, presentando un repertorio di circa venti brani, accompagnata da un’orchestra di dodici eccellenti musicisti e da diversi ospiti.

“In arte Daria” ha visto la cantante palermitana esibirsi con diversi contributi alla soul music e alla musica cantautoriale italiana.

Una sorpresa per chi ancora non conosceva la voce black dell’artista siciliana, e una grande occasione per poterla apprezzare senza pagare un biglietto.

La Biancardi ad ottobre partirà alla volta di New York dove al Master Theatre si esibirà con “Come una danza” per rappresentare l’Italia al festival “New York canta” e a seguire sfilerà alla tradizionale parata del Columbus Day.

La tappa monrealese, come gli altri concerti della kermesse estiva, è stata resa possibile anche grazie al contributo economico dell’assemblea regionale siciliana e del presidente della regione Nello Musumeci, come l’artista ha sottolineato dal palco, ringraziando anche, oltre al sindaco Arcidiacono e all’assessore Geppino Pupella, Musumeci appunto e il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia.

Dopo il tributo a Pino Daniele e ai Negramaro, che hanno registrato un buon gradimento da parte del pubblico, il Festival delle musiche (all’interno del cartellone E…STATE A MONREALE) continua stasera con il concerto dei Lost Cases in Piazza Vittorio Emanuele. Venerdì prossimo sarà la volta del “Concerto in-canto nel Giardino del Paradiso”, per finire domenica con l’esibizione della nota band degli “Agricantus”.