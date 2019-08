Altofonte, trovato morto Salvatore Polizzano

ALTOFONTE – Un uomo ieri è stato trovato morto in casa ad Altofonte (Pa) in via Veronica. A chiedere l’intervento dei carabinieri e del 118 è stato il fratello. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. Salvatore Polizzano, 69 anni, era morto. Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo dell’uomo. Il pm di turno ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo sia caduto dalle scale. Da verificare se la morte sia stata una conseguenza.

L’uomo era molto noto nel comune palermitano. Lo si vedeva spesso in piazza, da solo, con le cuffie in testa.