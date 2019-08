Vacanze in Sardegna: dritte e consigli su traghetto, hotel, spiagge

Avete deciso di organizzare la prossima vacanza in Sardegna ma avete poco tempo a disposizione? Allora vi consiglio di leggere questo articolo perché potrete trovare alcuni consigli e delle dritte che vi permetteranno non solo di risparmiare sul costo di traghetto e hotel ma anche di godervi al massimo questa meravigliosa isola! Molti di coloro che partono per la Sardegna non si preparano a dovere, così finiscono per spendere decisamente più del dovuto e per perdersi quelle che sono le attrazioni più belle dell’isola. Certo, si può anche decidere di andare all’avventura, ma alcune cose conviene sempre saperle perché possono rendere la vacanza davvero indimenticabile e perfetta.

Il traghetto: dove prenotare e da dove partire

Il traghetto è senza dubbio il mezzo migliore per arrivare in Sardegna. Volendo si può anche prendere un aereo ma non conviene mai perché si sarebbe costretti a lasciare l’auto a casa e noleggiarne una in loco (a prezzi esagerati). Sicuramente, per accaparrarsi le offerte migliori ed evitare di spendere più del dovuto bisogna prenotare il traghetto online. Ci sono portali che permettono di confrontare le offerte delle varie compagnie in modo da scegliere subito quella più vantaggiosa senza inutili perdite di tempo. Il porto di partenza sul budget incide poco: che prendiate il traghetto Livorno Olbia o il traghetto Genova Olbia prezzo e tariffe sono più o meno le stesse. Quello che cambia è la durata della traversata, che per esempio da Livorno è inferiore. Vi consiglio di scegliere il porto che è più vicino alla vostra città: sarete più comodi ad arrivare e non rischierete ritardi imprevisti.

L’alloggio: hotel o appartamento

Per quanto riguarda l’alloggio, c’è chi preferisce affittare un appartamento e chi invece ama la classica vita da hotel, in cui non c’è da preoccuparsi di nulla e nemmeno della preparazione dei pasti. In questo caso dipende tutto dalle vostre preferenze e dal tipo di vacanza che volete fare, ma un errore che non dovete commettere è quello di scegliere la struttura sulla base della sua vicinanza alla spiaggia. La Sardegna è un’isola che merita di essere vista e girata, quindi anche se il vostro alloggio non è affacciato direttamente sul mare non succede nulla. Dovreste comunque prendere l’auto per spostarvi da una caletta all’altra.

Le spiagge della Sardegna

Questa bellissima isola è in grado di offrire una miriade di spiagge e di calette incredibili ed è proprio per questo che bisogna avere un’auto a disposizione per poterla esplorare. Le cale meravigliose sono talmente tante che sarebbe impossibile elencarle, ma non la vedo nemmeno una grande priorità visto che basta andare su Google per trovarle tutte quante con tanto di fotografia. Quello che vi consiglio per assaporare tutto il fascino della Sardegna è di non fermarvi in una sola spiaggia ma di esplorare la costa specialmente nella zona settentrionale. Vi suggerisco anche di andare a fare un giro alla Maddalena perché è uno spettacolo unico e non potrete non innamorarvene. Le spiagge sono talmente tante che sarebbe impossibile vederle tutte, ma non fate l’errore di fermarvi in una cala per tutta la vacanza, questo no!