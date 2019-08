E…state@Monreale 2019, domani “Tutta n’ata storia” in piazza Matteotti

MONREALE – Sì è conclusa ieri la seconda serata di E…state@Monreale 2019, nonché secondo appuntamento del Festival delle Musiche, la rassegna che terminerà giorno 31 agosto con il concerto dello storico gruppo degli Agricantus.

Si riprende domani con gli appuntamenti in cartellone, questa volta in piazza Matteotti (“Arancio”) dove si esibirà la tribute band a Pino Daniele “Tutta n’ata storia”.

Di scena ieri, nella pedonalizzata via D’Acquisto, gli Apollo, palermitana tribute band dei Negramaro, che ha intrattenuto i numerosi presenti con le hit più famose della formazione pugliese.

Ricordiamo inoltre l’evento clou della rassegna sabato 24 in piazza Guglielmo II sempre alle 21, con Daria Biancardi e la sua band, per poi concludere la settimana con l’esibizione dei giovanissimi monrealesi Lost Cases domenica 25 in piazza Vittorio Emanuele.

Il mese di agosto concluderà con musica d’autore venerdì 30 in piazza Guglielmo con “In-Canto nel giardino del Paradiso”, trio pianoforte e due cantanti lirici, e con gli Agricantus sabato 31.