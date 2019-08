“Capitan Coniglio”, Salvini in picchiata sui social. “Buffone”, “falso”, “traditore”

Chi di social ferisce, di social perisce. Gli effetti della scelta di Salvini di aprire la crisi non stanno dando forse gli effetti sperati dall’ormai ex ministro dell’interno, e i risultati si vedono nell’immediato proprio sulle piattaforme social, essenziali per la costruzione del suo innegabilmente ampio consenso.

“Capitan Coniglio” lo hanno ribattezzato gli utenti, affibbiandogli anche “buffone”, “falso”, “incoerente” e “traditore”. Le durissime parole pronunciate in Senato dall’ex premier Conte hanno avuto una forte eco e hanno tratteggiato un’immagine di Matteo Salvini molto diversa da quella che lui è abituato a trasmettere.

Nonostante i sondaggi diano la lega intorno al 38%, il consenso social del leader del carroccio è in picchiata. E a confermarlo è lo stesso Luca Morisi, social media manager di Salvini nonché responsabile del funzionamento della “Bestia”, la complessa macchina social che ha creato i consensi del ministro con post populisti e approssimativi. “Siamo calati nei social, Conte è in crescita” ha affermato il “genietto”, come lo ha ribattezzato Repubblica.

Migliaia i commenti degli utenti che lo invitano a togliersi dalla circolazione, elettori che si sono sentiti traditi e che avevano creduto in lui. Amaramente pentiti della scelta fatta, ora insultano l’ex ministro accusandolo di incoerenza, eccesso di protagonismo, incapace di rinunciare al ruolo di “prima donna”.

Sorprendentemente i commenti negativi sono di gran lunga più numerosi di quelli degli irriducibili sostenitori, che proprio della pagina Facebook di Salvini avevano fatto la loro roccaforte in cui prendere di mira e insultare i contestatori.