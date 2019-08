Mirto srl: stipendi non pagati e documentazione mancante, il comune di Monreale diffida la società addetta ai rifiuti

MONREALE – Si fa complicata la situazione della ditta F. Mirto srl di San Cipirello che a Monreale si occupa del servizio di raccolta e di spazzamento dei rifiuti. Gli operai non hanno ancora ricevuto lo stipendio di luglio e la quattordicesima.

È giallo sulla situazione dell’azienda che a Monreale presta servizio senza ancora aver firmato il contratto dal mese di maggio, mese in cui la società jatina si è aggiudicata la gara d’appalto per l’espletamento del servizio rifiuti nel comune di Monreale.

Il servizio da maggio sino a oggi sarebbe stato svolto in attesa della firma definitiva che stenta ancora oggi ad arrivare per la mancata presentazione da parte della società di alcuni importanti documenti, tra cui anche una fideiussione. La conferma arriva dal sindaco monrealese Alberto Arcidiacono. Il comune di Monreale ha intanto inviato il 19 agosto due lettere di diffida alla F. Mirto srl.

Con la prima missiva viene esortata la ditta a procedere al pagamento dei salari non ancora corrisposti ai lavoratori. Con la seconda lettera viene diffidata la stessa ditta sancipirellese a inviare entro 10 giorni tutta la documentazione necessaria alla firma del contratto di servizio il quale, come detto, non è ancora stato firmato dal legale rappresentante. Trascorsi i tempi specificati nella lettera di diffida, la Mirto srl potrebbe vedersi annullata l’aggiudicazione della gara, lasciando il posto alla ditta arrivata seconda nella procedura di aggiudicazione stessa, la New System Service SRL.

Come se non bastasse la Mirto è stata anche sanzionata dall’Asp di Palermo per la cattiva gestione del centro di raccolta di piazzale Tricoli, lungo la Circonvallazione. I tecnici dell’azienda sanitaria avrebbero riscontrato irregolarità in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.