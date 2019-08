Grisì, conclusa la festa in onore del Sacro Cuore di Gesù

GRISÌ (Monreale) – Si è appena conclusa una 4 giorni di festa a Grisì, frazione di Monreale. Una festa anche quest’anno molto partecipata che ha avuto il culmine con la Santa Processione per il Sacro Cuore di Gesù.

Il cartellone ricco di eventi, con tanti spettacoli musicali in programma, è stato organizzato dal Comitato per i festeggiamenti, che ha trovato la collaborazione dell’amministrazione comunale e della regione siciliana che ha contribuito anche economicamente nel sostenere le iniziative.

“Commosso e felice – ha dichiarato il consigliere comunale Giulio Mannino (La Nostra Terra) – mi sento di ringraziare in modo particolare tutta la cittadinanza che con serietà, compostezza ma anche con goliardia nei momenti ludici ha partecipato e contribuito alla bella realizzazione della festa del nostro patrono. Un sentito ringraziamento volevo rivolgerlo all’arma dei Carabinieri, al corpo dei Vigili Urbani ed alla Protezione Civile, che alacremente hanno lavorato per garantire con il loro prezioso servizio che tutto si svolgesse senza problemi di sicurezza. Infine con affetto ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono per la fiducia accordatami e l’amore che ha dimostrato per la nostra frazione, il presidente del consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia e gli assessori Grippi, Pupella e Taibi. Sono grato infine all’On.le Savona ed al Presidente della Regione On.le Musumeci per l’attenzione avuta nei confronti del nostro territorio.

Il mio personale plauso al Comitato dei festeggiamenti, che senza mai risparmiarsi ha con l’impegno profuso mostrato l’amore e l’attaccamento per la frazione. Un augurio al nuovo comitato che si insedierà per l’anno prossimo. Non mancherà il mio personale contributo né quello di tutta l’amministrazione”.