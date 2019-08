Crisi di governo, la palla passa al Quirinale: governo politico o voto subito

Così a memoria, nella storia della Repubblica, le crisi di governo

sono state tutte di tipo extra parlamentare e solo due parlamentari:

nel 1998 e nel 2008, rispettivamente il Governo Prodi I e II.

Due governi di chiara collocazione politica e quindi impossibilitati a

trovare accordi con parti politiche opposte. Soprattutto per quegli

anni.

Cosa che invece oggi sembra apparire diversa perché l’esito delle urne

(14 mesi fa) non ha consegnato al paese una forza politica prevalente

su altre. Ragione per cui si era arrivati a un governo giallo-verde.

Ma oggi quell’accordo si è sgretolato. Fatto che porta a 3 le crisi

parlamentari che hanno attraversato la lunga storia della Repubblica

Italiana.

Una crisi parlamentare, voluta da un premier, l’avv. Giuseppe Conte,

che ha mostrato, seppur in assenza di esperienze istituzionali

pregresse, alto profilo e senso delle istituzioni nel momento in cui

ha deciso di volere raccontare alle camere e agli italiani quanto

accaduto in questi 14 mesi e soprattutto nelle ultime settimane.

“Qui si arresta l’azione del governo, Salvini irresponsabile,

chiarisca sulla Russia”. E ancora “il ministro Salvini ha aperto la

crisi e chiesto elezioni anticipate: è una decisione grave, perché ha

inseguito interessi personali e di partito”. “Un Presidente del

Consiglio che ha subito mostrato quello che lo stesso ritiene un fatto

d’incoerenza: se presenti una mozione di sfiducia al Presidente del

Governo di cui fai parte, allora dai le dimissioni da ministro e

ritiri i tuoi ministri”.

Da canto proprio il Ministri Salvini ha ribadito che rifarebbe tutto!

A margine la dichiarazione di Andrea Marcucci, capogruppo del PD al

Senato “Sì a un confronto con i Cinquestelle, poi vedremo se ci

saranno le condizioni per dare vita a un governo”.

Ora, quindi, la palla passa al Quirinale: governo politico o voto subito.

Possibilità, ambedue, non troppo distanti dalla realtà in quanto il

Mef ha pronta la proroga dei tempi in cui scatterebbe l’aumento

dell’Iva, sul voto anticipato a ottobre, e il M5S, per bocca dello

stesso Renzi, è stato rassicurato circa un suo coinvolgimento dello

stesso nella squadra di Governo.