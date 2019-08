Al via oggi l’Estate Monrealese con due concerti e cambia la viabilità

MONREALE – Oggi, 17 agosto, inizia l’Estate Monrealese, il cartellone di eventi e iniziative che animeranno la città di Monreale per i mesi di agosto e settembre. Un cartellone di eventi che non coinvolgerà solo la piazza principale ma anche altre zone della cittadina. Il ricco programma avrà luogo nelle piazze della città, tra il duomo arabo-normanno, il complesso monumentale Guglielmo II e in alcuni suggestivi quartieri.

Ben due sono i concerti in programma questa sera. Per il Festival della Musiche si esibiranno a Piazzetta Vaglica Gruppo Kosmos Trio a partire dalle 21 e il gruppo SouthSide band in piazza Vittorio Emanuele sempre a partire dalle 21.

Per l’occasione è stato studiato un piano traffico, a darne notizia sono gli assessori comunale Geppino Pupella e Nicola Taibi. “Con l’associazione commercianti e con la polizia municipale abbiamo studiato un piano traffico – dice Pupella a Filodiretto – che possa consentire ai monrealesi e ai visitatori di fruire in modo ottimale di queste iniziative e creare meno disagi possibili alla cittadinanza”. Per tutta la durata della kermesse sarà garantita la presenta dei poliziotti municipali.

In particolare questa sera, in occasione dei due eventi a piazzetta Vaglica e piazza Vittorio Emanuele, il traffico veicolare proveniente dal quartiere Carmine sarà deviato su via Soldano e via Miceli mentre i mezzi provenienti da via Palermo saranno deviati su via Benedetto d’Acquisto.

