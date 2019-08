Tregua fino a domenica.Torna il caldo dalla prossima settimana

MONREALE – Abbiamo goduto di un clima perfetto in questi due giorni. Un moderato maestrale ha spazzato via la cappa caldo-umida che ha reso invivibile le giornate pre-festive. E così sarà almeno fino a domenica. Per la prossima settimana ci aspetta un nuovo rialzo termico ma molto contenuto e sicuramente non insopportabile.

In realtà le emissioni di qualche giorno fa vedevano una ripresa del caldo più decisa per la prossima settimana. Le previsioni della linea di convergenza intertropicale vedono un arretramento verso Sud di tale linea. Detto in termini più accessibili: il motore del caldo africano gira a bassi regimi, il caldo forte sembra non avere più la forza per arrivare nel Mediterraneo.

Almeno per i prossimi 6/7 giorni non si intravede nessuna nuova onda sahariana. Le piogge? Discorso complesso ma ci sono segnali in tal senso.

Previsioni in collaborazione con Agrimeteo Corleone