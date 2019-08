Discarica via Linea Ferrata, scattano le multe per 2 pizzerie e 8 cittadini

MONREALE – Multe salate per i trasgressori residenti in

Via Odgtria, via Linea ferrata, via Palermo e per due pizzerie di via Venero. I furbetti del sacchetto avevano abbandonato i rifiuti in via Linea ferrata, all’ingresso della galleria, contribuendo alla creazione di una discarica a cielo aperto.

Individuati dalla Polizia municipale otto cittadini e due attività commerciali. Questa mattina durante le operazioni di bonifica del luogo, i vigili insieme agli operatori della ditta Mirto hanno aperto i sacchetti per risalire agli autori del gesto che verranno sanzionati.