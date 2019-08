Meteo, martedì caldo afoso. Rinfrescata da Ferragosto

MONREALE – La temperatura subirà un ulteriore lieve aumento oggi e domani. Non sarà nulla di eclatante, se non per via dell’umidità che rende la sensazione di calore più elevata di quanto in realtà sia.

Dalla vigilia di ferragosto aria nuova in arrivo sulle nostre terre. La + 20° a 850 finalmente ci lascerà lasciando il posto, localmente e nei giorni successivi ad una +17°. Cosa significa? Che finalmente l’aria, di giorno e di notte, sarà respirabile. Un deciso maestrale spazzerà la cappa di calore di umidità ormai in loco da diverso tempo. Secondo le nostre proiezioni il tutto dovrebbe accompagnarci per tutta la seconda parte della settimana. Dopo? Come avevamo intuito il flusso atlantico sarà sempre più deciso verso i paralleli da ovest verso est il corrispondenza del nord Europa, mentre più a sud l’anticiclone sahariano sembra perdere sempre più sua forza.

Agosto potrebbe terminare senza clamorose onde di calore. Piogge? Forse qualcosa arriverà. Ma di questo è meglio parlarne con dati più certi alla mano.

Previsioni meteo in collaborazione con Agrimeteo Corleone