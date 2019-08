Notte di fuoco e oggi massima allerta: forze dell’ordine in perlustrazione

MONREALE – Notte di sudore e lavoro per forestali e vigili del fuoco. Continua a bruciare la provincia di Palermo.

Le squadre sono state coordinate dal centro soccorsi che è stato convocato in Prefettura per spegnere gli incendi divampati a Carini, Terrasini, Balestrate, Bolognetta, Monreale, San Martino della Scale, Trappeto, San Mauro Castelverde, San Cipirello.

Nel Monrealese la situazione al momento è sotto controllo ma l’allerta resta altissima tanto che nel territorio sono attive delle pattuglie delle forze dell’ordine in continua perlustrazione. Intanto anche per oggi si prevede una giornata all’insegna del caldo.

A Monreale domani la comunità si riunirà in piazza Guglielmo II dove è stato organizzato un sit-in da associazioni e comitati locali. Una manifestazione che avrà lo scopo di spronare l’amministrazione comunale ad adottare politiche ambientali a tutela del patrimonio forestale ma anche per dare solidarietà ai cittadini duramente colpiti dal rogo del 2 agosto. L’appuntamento è per domani 9 agosto alle 18. (immagine di repertorio)