Lo straziante addio a Giulio Franco, morto a soli 18 anni (FOTO)

Una chiesa gremita ha accolto il feretro di Giulio Franco, il ragazzo di 18 anni morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada che conduce a Monte Pellegrino. Il ragazzo abitava a Monreale, nella frazione di Villaciambra, e sono tanti gli amici e i parenti accorsi per dare l’ultimo saluto.

Dolore e lacrime durante l’omelia. Tutti ancora increduli che qual giovane, che sognava di fare il magistrato, non ci sia più, morto a causa della sua stessa passione: quella per le moto.

Una tragedia che ha sconvolto anche Palermo. Giulio era solito frequentare anche la tabaccheria del padre nei pressi di via Ammiraglio Rizzo. Erano tanti i negozianti della zona presenti alle celebrazioni del funerale.

Ed erano tantissimi anche i ragazzi, giovani quasi tutti vestiti di nero per testimoniare il lutto nel dolore per la perdita del caro amico da tutti ricordato come una bravissimo giovane che desiderava un mondo migliore ed avrebbe voluto impegnarsi per realizzarlo, anche magari rincorrendo il sogno di diventare magistrato. Nello scontro è rimasto ferito in modo grave anche Cristian S. di 19 anni. Anche per loro gli amici hanno pregato in chiesa.