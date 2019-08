Blitz della Forestale contro il conferimento selvaggio, in 3 beccati da telecamere (FOTO)

Parametri non conformi, acqua non potabile in alcune vie di Monreale: sindaco emette ordinanza

Cronaca

MONREALE - Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha firmato un'ordinanza sindacale con la quale inibisce l'utilizzo potabile dell'acqua in alcune vie del centro urbano monrealese. Le vie interessate sono: via della Repubblica, via Alcide de Gasperi, via Epifanio, via Spedalieri e via Agrigen..