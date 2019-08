Parametri non conformi, acqua non potabile in alcune vie di Monreale: sindaco emette ordinanza

MONREALE – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale inibisce l’utilizzo potabile dell’acqua in alcune vie del centro urbano monrealese.

Le vie interessate sono: via della Repubblica, via Alcide de Gasperi, via Epifanio, via Spedalieri e via Agrigento.

La decisione del sindaco è stata presa in seguito ad una comunicazione del servizio acquedotto con la quale è stato comunicato che in seguito ad una verifica effettuata dall’Amap, è stata riscontrata la non conformità dei parametri dell’acqua nelle vie menzionate.

L’acqua potrà essere utilizzata per fini igienico-sanitari in attesa della risoluzione della problematica.