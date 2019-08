Monreale si mobilita contro gli incendi, sit-in il 9 agosto in piazza

MONREALE – Si riuniranno in un sit-in venerdì 9 agosto alle 18 diversi membri di associazioni e comitati del territorio monrealese per dire ancora una volta NO agli incendi. L’appuntamento è in piazza Guglielmo II.

Sarà un’occasione di confronto non solo per condannare gli atti criminali che hanno distrutto ettari di territorio ma anche per dimostrare vicinanza a chi ha subito gravi danni a causa dei roghi ma non solo.

Il sit-in avrà come scopo quello di chiedere, come è già stato fanno negli scorsi anni, una politica ambientale più efficace, che miri alla lotta alla criminalità organizzata con fatti e atti concreti. Ad esempio il catasto degli incendi previsto dalla legge 353 del 2000 e “Un albero per ogni nato” previsto dalla legge 113 del 1992, come ricorda il Comitato Pioppo Comune.

Nel corso della manifestazione ci sarà una raccolta firme per sollecitare amministratori e giunta regionale a rendere più efficaci le attività di prevenzione e sorveglianza nelle aree a rischio incendi. Al sit-in parteciperà anche l’amministrazione comunale e l’arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi.