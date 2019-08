Scontro camion-furgone a Monreale e intanto è allarme «scooter elettrici»

MONREALE – Uno scontro si è verificato questo pomeriggio a Monreale tra un mezzo pesante e un furgone. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra la via Chiesa Agonizzanti e via Roma, nei pressi di piazza Matteotti. A scontrarsi un camion e il furgone di un corriere. Il primo proveniva da via Chiesa Agonizzanti , il secondo mezzo dall’area pedonale di via Roma. Non ci sono feriti.

Intanto a Monreale è allarme sicurezza per la presenza di numerose biciclette elettriche, che di bicicletta hanno ben poco. Sono tante le segnalazioni ricevute in redazione da parte di alcuni lettori che lamentano la circolazione lungo le vie della città di biciclette elettriche che procedono contro senso, non rispettando le prescrizioni del codice della strada. Molti di questi mezzi potrebbero essere assimilati a veri e propri scooter elettrici in quanto non trainati dalla forza delle gambe attraverso i pedali ma solo mediante l’utilizzo di un acceleratore.

Non è raro vedere sfrecciare per le strade monrealesi queste tipologie di scooter che, secondo quanto prescritto dal Codice delle Strada, non potrebbero circolare sulla pubblica via se non coperti da assicurazione. I cittadini chiedono controlli alle forze dell’ordine e che il sindaco intervenga vietandone la circolazione, magari con l’emanazione di una ordinanza sindacale, prima che avvenga la tragedia.