I LOVE MONREALE, a settembre torna la kermesse dedicata alla moda

MONREALE – Moda, sfilate, spettacoli. Per il terzo anno consecutivo Monreale si trasformerà in un palcoscenico dedicato al mondo della moda. Definita la programmazione per la terza edizione di “I Love Monreale”. La kermesse di moda e spettacolo si dovrebbe tenere da giovedì 5 a sabato 7 settembre 2019 nella splendida cittadina normanna. Le date sono da confermare, ma i preparativi sono in corso.

In palio la fascia di “Miss Monreale 2019”, ma anche quella di “Miss Social”, eletta tra le più cliccate sul web. E, novità di quest’anno, la fascia di “Mister Monreale 2019”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Monreale, è stata organizzata dal presidente della “Vanity Models e Management”, Francesco Pampa, dall’amministratore della web agency palermitana “MaxServices”, Massimiliano Vicari, e dalla Piccy Models di Salvatore Di Betta.

Dopo il successo di partecipazione e di pubblico registrato nei due anni precedenti, gli organizzatori hanno confermato l’intenzione di tornare ancora una volta nella città normanna.

La competizione sarà aperta alle ragazze di età compresa tra 14 e i 24 anni, e ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, provenienti da tutta la provincia palermitana, pronte a contendersi diverse fasce, anche se la più ambita non potrà che essere quella di “Miss Monreale 2019”, conquistata l’anno scorso dalla giovanissima Sofia Badalamenti.

Il primo debutto delle aspiranti miss e mister sarà alle ore 20.00 di giovedì 5. Le modelle lasceranno l’hotel Savoia, per sfilare lungo via Benedetto D’Acquisto. Venerdì i giovani aspiranti modelli sfileranno sul corso principale di Monreale (via Roma – corso Pietro Novelli), dove sarà allestito un red carpet d’eccezione grazie ai tappeti persiani messi a disposizione dal negozio Shahidi.

Ma la manifestazione vuole anche essere da volano per l’imprenditoria monrealese. Diversi commercianti monrealesi metteranno i propri abiti e i propri accessori a disposizione dei modelli. Mentre i parrucchieri della città si occuperanno di curare il trucco e il make up.

Tutto questo, però, sarà solo il preludio alla grande serata in programma sabato 7, quella della finalissima di “Miss Monreale”, che avrà inizio alle ore 20.00 e durante la quale protagonisti e spettatori vivranno l’atmosfera di un grande evento. A renderlo tale, saranno anche i numerosi momenti di puro e sano divertimento, che ci regaleranno i cabarettisti di fama nazionale, che detteranno il copione.

La manifestazione sarà presentata da Angelo Palermo e Sofia Badalamenti, pronta anche a sfilare per poi consegnare la fascia alla nuova “Miss Monreale 2018”.

Emozionati, ma determinati a farsi largo in questo mondo, le ragazze e i ragazzi saranno affiancati dalle modelle e dai modelli Vanity ufficiali, che hanno calcato passerelle nazionali e internazionali. “Nessuno di questi ovviamente sarà in gara”.

Da non sottovalutare, per la professionalità che esprimono in ogni occasione, i bimbi della “Piccy Models” – azienda specializzata in eventi moda bimbo e campagne pubblicitarie a loro dedicate – che sfileranno indossando i capi dei negozianti monrealesi. Saranno 50, scelti tra quanti parteciperanno al casting di giorno lunedì 2 settembre, a villa Savoia, oltre a quelli già navigati, seguiti, curati e coccolati da Salvatore Di Betta. Anche la loro sarà una passerella che saprà regalare enormi emozioni a tutti i presenti.

Ulteriore occasione per unire moda e spettacolo, facendo interagire questi due mondi neanche tanto lontani tra di loro, anche grazie al mondo dei social, che premierà la più cliccata con il concorso indetto da “filodirettomonreale”, media partner dell’evento.

Tutti i negozi di abbigliamento che vorranno partecipare per fare sfilare i loro capi, dovranno inviare una email entro il 20 di Agosto a info@vanitymodelsmanagement.com.

Le ragazze interessate a partecipare al concorso di Miss e Mister Monreale, dovranno presentarsi al casting che si terrà lunedì 2 settembre dalle 15,30 alle 18,30, presso Villa Savoia.

– Per tutte le Info:

Miss & Mister

Francesco: 3896951478

Bambini

Jack: 324 829 2605