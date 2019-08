Monreale, una abitazione avvolta dalle fiamme

SAN MARTINO DELLE SCALE (Monreale) – Si teme il peggio a San Martino delle Scale. L’incendio che si è sviluppato alle falde di Monte Caputo intorno alle 22,30 di venerdì 2 agosto, per poi propagarsi fino a Castellaccio, ha raggiunto la sommità della montagna, per ripiegare sull’altro versante. Alle falde e nei dintorni del Castello le abitazioni sono state tutte evacuate. I mezzi antincendio sono impegnati a tagliare il passo alle fiamme che si spingono verso l’abitato di San Martino delle Scale. Il Sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Taibi e Pupella, il presidente del consiglio Marco Intravaia, i consiglieri Pillitteri e Ferreri, sono sul posto per coordinare i lavori e aiutare le famiglie.

Sul posto Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Protezione civile, Overland, Vigili del Fuoco, squadre antincendio della Forestale.

Una casa con certezza è stata avvolta dalle fiamme, ma è presto per conoscere il bilancio definitivo, che con molta probabilità è molto più grave, dato che le fiamme si stanno ancora propagando, alimentate dal vento.

Tante le famiglie evacuate. La scuola media Antonio Veneziano di Monreale è stata aperta per accogliere gli sfollati.